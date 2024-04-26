В этом году Masterpass будет интегрирован в мобильное приложение двух крупных банков Азербайджана - региональный менеджер

БАКУ/Trend/ - В этом году Masterpass будет интегрирован в мобильное приложение двух крупных банков Азербайджана

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов в ходе пресс-конференции.

"В 2024 году мы планируем интегрировать Masterpass в мобильное приложение двух крупных банков Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что в прошлом году Mastercard внедрила Masterpass как часть мобильного приложения одного из крупнейших банков Азербайджана

Напомним, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим держателям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.

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