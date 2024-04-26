Защита прав интеллектуальной собственности входит в сферу деятельности омбудсмена Азербайджана - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Защита прав интеллектуальной собственности входит в сферу деятельности омбудсмена Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева во время выступления на "круглом столе" на тему "Интеллектуальная собственность на современном этапе".

По ее словам, должна быть сформирована культура защиты прав интеллектуальной собственности.

"Проводится просветительская работа по продвижению понятия права интеллектуальной собственности. Необходимо проведение работы по пониманию этого понятия обществом, формированию культуры интеллектуальной собственности", - подчеркнула С.Алиева.

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