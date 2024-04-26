Влияние искусственного интеллекта будет неравномерным и внутри стран - МВФ (ФОТО)

ВАШИНГТОН /Trend/ - Влияние искусственного интеллекта (ИИ), скорее всего, будет неравномерным и внутри стран.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель начальника отдела Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джованни Мелина в кулуарах Весенних совещаний МВФ, проходивших с 15 по 20 апреля в Вашингтоне.

Он отметил, что около 40 процентов рабочих мест во всем мире связаны с использованием ИИ, и это сулит как возможности, так и риски.

"На самом деле в этой сфере существует большая разница между развитыми и развивающимися странами, потому что уровень риска в странах с развитой экономикой составляет около 60 процентов, а в странах с формирующимся рынком падает до 40 процентов. И это означает, что, с одной стороны, страны с развитой экономикой сталкиваются с непосредственными рисками, связанными с искусственным интеллектом, но в то же время они лучше подготовлены к использованию преимуществ ИИ. Страны с развивающейся экономикой могут не столкнуться с непосредственными рисками в такой же степени, но в то же время им может быть сложнее воспользоваться преимуществами ИИ", - отметил Мелина.

Он подчеркнул, что МВФ активно взаимодействует со странами-членами, чтобы использовать преимущества искусственного интеллекта, одновременно снижая его потенциальные риски для экономической стабильности и инклюзивности двумя основными способами.

"Первый из них — это анализ, и наш недавний отчет является одним из примеров анализа, который мы проводим. Мы также используем этот анализ для предоставления рекомендаций по конкретной стране. Созыв органов власти многих стран-членов и содействие обсуждению этого вопроса также является очень важной функцией МВФ. Например, состоялись глобальные дебаты нашего управляющего директора, и основная тема дебатов была связана с искусственным интеллектом, и как официальные лица стран, так и ученые были приглашены обсудить вопросы искусственного интеллекта в этих дебатах. Таким образом, это действительно открывает возможности как для стран-членов, так и для нас, чтобы учиться на их опыте", - сказал Мелина.

Он отметил, что в рамках своего анализа МВФ разработал индекс готовности к ИИ, который оценивает, насколько страны готовы к внедрению искусственного интеллекта.

«И есть несколько измерений этого индекса, которые учитывают цифровую инфраструктуру и наличие соответствующих навыков для использования ИИ в экономике, на рынке труда, способность внедрять инновации или осваивать новые технологии из-за границы, а также нормативно-правовую базу. Например, существует ли структура управления для использования технологий, но в то же время таким образом, чтобы это было безопасно для граждан и использовалось с соблюдением этических норм. И когда мы смотрим на этот индекс, мы обнаруживаем, что в целом развитые страны получают очень высокие оценки, когда дело касается базовой инфраструктуры, наличия цифровой инфраструктуры, человеческого капитала, в то время как многие развивающиеся страны все еще отстают в этом", - сказал Мелина.

Он отметил, что это также дает возможность выдвигать некоторые предложения по приоритетам политики.

«В странах с развитой экономикой основное внимание должно быть уделено совершенствованию нормативно-правовой базы для содействия безопасному внедрению ИИ и созданию правильных систем социальной защиты, в то время как в развивающихся странах необходимо инвестировать в создание цифровой инфраструктуры и цифровые навыки, необходимые для использования технологий. Это не означает, например, что нормативная база не важна в развивающихся странах. Это по-прежнему очень важно. Но наличие хорошей нормативно-правовой базы без, например, доступа к интернету или достаточного количества компьютеров в экономике не будет способствовать внедрению технологии», - пояснил Мелина.

Он добавил, что мандат МВФ состоит в том, чтобы сосредоточиться главным образом на экономических и финансовых рисках и возможностях.

"Очевидно, что эта новая технология предлагает огромный потенциал для повышения производительности и доходов во всем мире, но в то же время она создает риски для равенства, занятости и финансовой стабильности. И все это центральные вопросы политики, на которых сосредоточен МВФ. Когда дело доходит до этих рисков, роль МВФ заключается в проведении анализа и предоставлении индивидуальных рекомендаций по их смягчению", - сказал Мелина.

Он считает, что основное внимание следует уделять обеспечению как можно более инклюзивной политики.

"Например, укрепление системы социальной защиты. В нашем отчете мы обнаруживаем, что воздействие искусственного интеллекта, вероятно, будет неравномерным даже внутри стран. У нас есть молодые, более образованные работники, которые с гораздо большей вероятностью смогут перейти на работу, где искусственный интеллект дополняет человеческий труд. А вот для пожилых работников это сложнее. Таким образом, должна существовать как политика на рынке труда, которая будет способствовать этому переходу, так и системы социальной защиты, которые будут заботиться о тех людях, которым труднее адаптироваться к этим технологическим изменениям.

Влияние искусственного интеллекта с макроэкономической точки зрения в настоящее время весьма неопределенно. Потому что, с одной стороны, существует потенциально большой прирост производительности, но доступные сейчас исследования очень разнородны в прогнозировании влияния на производительность. В то же время существуют риски, которые необходимо учитывать. Таким образом, наша роль заключается в предоставлении рекомендаций по политике, которая может защитить страны от этих рисков и максимизировать потенциальные выгоды», - заключил Джованни Мелина.

X: @Lyaman_Zeyn