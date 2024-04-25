Восторг и шквал аплодисментов: азербайджанские музыканты покорили российскую публику (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Санкт-Петербургской государственной Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича выступили выдающиеся азербайджанские пианисты - народный артист СССР Фархад Бадалбейли и народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде.

Об этом Trend Life сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Пианисты выступили в сопровождении Академического симфонического оркестра под управлением дирижера Эйюба Гулиева. Концерт прошел при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В программу вечера вошли сочинения крупнейших азербайджанских композиторов XX века - симфонические гравюры "Дон Кихот" Гара Гараева, Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы, написанный Фикретом Амировым в соавторстве с Эльмирой Назировой. В нем, наряду с использованием подлинных арабских мелодий, применяются характерные для азербайджанской музыки принципы развития, средствами симфонического оркестра имитируется звучание арабских инструментов.

Также в этот вечер прозвучали знаменитое Итальянское каприччио Петра Чайковского и – впервые в Петербурге – Сюита № 2 для двух фортепиано Сергея Рахманинова в версии для двух фортепиано с оркестром Александра Варенберга.

Концертная программа имела огромный успех. Фархада Бадалбейли и Мурада Адыгезалзаде многократно приглашали на бис. Их виртуозное выступление вызвало восторг и шквал аплодисментов.

На бис Фархад Бадалбейли исполнил произведение собственного сочинение "Море".

После концерта зрители долго не расходились, каждый старался подойти к азербайджанским исполнителям и дирижеру, чтобы высказать свое восхищение, говорили много добрых слов про богатство музыкальной культуры Азербайджана, творческое наследие выдающихся композиторов Гара Гараева, Фикрета Амирова.

На мероприятии присутствовали всемирно известный хореограф, наш соотечественник, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

Фото: официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

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