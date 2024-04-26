Скорость адаптации Азербайджана к новым технологиям значительно выше других стран - Авшар Гюрдал

БАКУ/Trend/ - Скорость адаптации Азербайджана к новым технологиям намного выше, чем в других странах мира.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал в ходе пресс-конференции.

"Молодое население страны, интерес в целом населения к технологиям, а также предпринимаемые шаги Центрального банка Азербайджана влияют на рост цифровых платежей. Mastercard намерена довести цифровизацию платежей в Азербайджана до 60-70 процентов. Это связано главным образом с тем, что скорость адаптации Азербайджана к новым технологиям намного выше, чем в других странах мира", - сказал он.

Отметим, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим держателям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.

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