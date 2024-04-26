Новая фаза сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном - к итогам визита Садыра Жапарова в Баку

БАКУ /Trend/ - В последние годы Баку играет все более активную роль в формировании повестки дня Центральной Азии. Благодаря своему уникальному географическому положению, обширному геополитическому потенциалу и устойчивому экономическому росту Азербайджан и страны этого региона становятся незаменимыми участниками глобальных дискуссий и инициатив.

Многочисленные двусторонние визиты на высоком уровне за последние годы подчеркивают политическую приверженность расширению этого сотрудничества. Например, визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан стал важной вехой в углублении отношений между двумя странами.

Как отметил Президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции со своим кыргызским коллегой, Азербайджан с Центральной Азией связывают узы многовекового сотрудничества, дружба, взаимодействие, при этом сотрудничество с Кыргызстаном имеет особую важность.

"И сегодня регион Центральной Азии, Каспия и Азербайджан как часть Каспийского региона и Южного Кавказского региона, представляют большую важность и в плане энергоресурсов, в плане транспортных путей, торговли. Здесь мы видим большой потенциал. А самое главное, мы укрепляем взаимодействие с нашими традиционными партнерами из братских стран", - подчеркнул глава государства.

Несмотря на долгую историю активных политических контактов между Азербайджаном и Кыргызстаном, торгово-экономические отношения между двумя странами оставались на невысоком уровне. Однако в последнее время наблюдается заметный подъем. Растет торговля, реализуются совместные проекты, и обе страны поощряют взаимные инвестиции и вовлечение частного сектора.

Только в 2023 году товарооборот между двумя странами вырос более чем в шесть раз, достигнув 65 миллионов долларов США. В первом квартале 2024 года товарооборот превысил 23 миллиона долларов, при этом Кыргызстан вошел в тройку крупнейших торговых партнеров Азербайджана в странах СНГ.

В этой связи Азербайджано-Кыргызский фонд развития, созданный в 2022 году, направлен на активизацию экономического сотрудничества между двумя странами, модернизацию промышленности и содействию эффективному использованию и расширению двусторонних экономических связей. После визита Президента Садыра Жапарова в Азербайджан и соглашений, подписанных во время его пребывания, было принято решение увеличить капитал фонда с 25 до 100 миллионов долларов. В дополнение к этому, стороны также договорились устранить двойное налогообложение доходов.

"Причина в том, что очень много заявок было нам доложено, более 40 заявок поступило в Фонд для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане. Поэтому думаю, что 100 миллионов долларов – это тоже не предел. И мы дали совместное поручение соответствующим правительственным структурам с тем, чтобы побыстрее запустить механизм имплементации проектов в рамках совместного инвестиционного фонда", - сказал Президент Ильхам Алиев, комментируя принятое решение.

В целом, по итогам визита Президента Кыргызстана в Азербайджан, помимо успешного проведения 2-го заседания Совместного межправительственного совета, стороны также подписали пакет из более чем 10 документов, охватывающих различные отрасли (энергетика, образование, здравоохранение, миграция и т.д.).

Садыр Жапаров особо подчеркнул важность принятия совместной Декларации об установлении глубоких отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном.

"Подписание этого документа формализует глубокий характер двусторонних стратегических отношений, которые мы установили между нашими странами", - отметил он.

Безусловно, Азербайджан и Кыргызстан имеют стратегическое значение друг для друга. Например, немаловажную роль играет партнерство Баку и Бишкека для развития транзитных маршрутов. Для Центральной Азии Азербайджан служит прямыми воротами в Европу. И наоборот, для Азербайджана Кыргызстан и его соседи открывают путь к доступу на китайский рынок. Ожидаемый запуск железной дороги протяженностью 454 километра, которая соединит железные дороги Китая с Узбекистаном через Кыргызстан и далее через Туркменистан, мог бы послужить еще одним ключевым звеном в сети маршрутов, соединяющих регион Южного Кавказа с Востоком. Эффективная логистика необходима для укрепления торгово-экономических связей между Азербайджаном и Центральной Азией в целом. Кыргызстан, расположенный по соседству с Китаем, может стать ключевым игроком в рамках Среднего коридора.

Также нельзя не отметить визит Президента Садыра Жапарова на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Это действительно свидетельствует о полной поддержке и взаимопонимании между двумя народами. В качестве жеста солидарности и дружбы Кыргызстан поддержит строительство школы в Агдаме, фундамент которой был заложен вчера лидерами обеих стран.

Азербайджан укрепил свои связи с Центральной Азией и тесно сотрудничает с партнерами, чтобы стимулировать развитие региона, принося пользу всем заинтересованным сторонам. Налаживая двустороннее сотрудничество, Баку и Бишкек также укрепляют тюркский мир, что увеличивает практическую ценность такого партнерства. В этом контексте текущие и предстоящие совместные инициативы Азербайджана и Кыргызстана направлены на внедрение новых транспортных проектов, продвижение энергетических инициатив и укрепление общего инфраструктурного потенциала. Это преобразование превратит регион в центр взаимного сотрудничества, что принесет пользу всем вовлеченным сторонам.