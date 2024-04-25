Духовное наследие суфизма в Баку, или Путешествие нот (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Бакинского филиала Турецкого института Юнуса Эмре в Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоялась концертная программа "Путешествие нот", сообщает Trend Life.

В концертной программе исполнитель на домбре Арсланбек Султанбеков и исполнитель Зейд Шото в сопровождении ансамбля народных инструментов представили композиции на слова средневекового поэта-суфия Юнуса Эмре, турецкие и боснийские народные песни.

Руководитель Бакинского филиала Сельчук Каракылыч отметил, что проект является очередным мостом культуры между братскими народами.

"Эта встреча имеет первостепенное значение с точки зрения знакомства, сближения различных культур. Основная цель искусства состоит в том, чтобы оно занимало объединяющую и всеобъемлющую позицию продвижения наших общих культурных ценностей", - сказал он.

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