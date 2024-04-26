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Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 26 апреля 2024 10:23 (UTC +04:00)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Успешно завершились совместные тактические учения "Волна-2024", состоявшиеся с участием личного состава и средств Военно-морских сил и министерства по чрезвычайным ситуациям в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, в ходе учений с целью ликвидации аварии на условной платформе в море корабли покинули пункт дислокации, на совместном командном пункте было проведено слаживание задач с вертолетами, кораблями и катерами, выполнены задачи по оказанию необходимой помощи.

"Были выполнены действия по локализации пожара, проведению поисково-спасательных операций и водолазного осмотра подводной части платформы, организации аварийного дежурства и другие мероприятия.

В ходе совместных тактических учений корабли и личный состав ВМС и МЧС выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении ведомства.

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Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана - "Волна-2024" (ФОТО/ВИДЕО)
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