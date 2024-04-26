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Узбиектсан и МАГАТЭ обсудили перспективы сотрудничества

Узбекистан Материалы 26 апреля 2024 02:06 (UTC +04:00)
Узбиектсан и МАГАТЭ обсудили перспективы сотрудничества

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Австрии состоялась встреча председателя Комитета по бюджету и экономическим вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Дурбека Ахмедова с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаилом Чудаковым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы углубления сотрудничества, включая сотрудничество в области альтернативной энергетики, а также роль парламента в развитии этой отрасли

В Австрии состоялась встреча , , с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаилом Чудаковым, как сообщает ИА «Дунё». Обсуждались вопросы углубления сотрудничества, включая сотрудничество в области альтернативной энергетики, а также роль парламента в развитии этой отрасли. Стороны также обсудили планы сотрудничества и подтвердили свою заинтересованность в совместной реализации новых проектов.

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