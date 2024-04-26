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В Азербайджане будет разработан порядок учета домохозяйств, имеющих менее 1000 единиц

Общество Материалы 26 апреля 2024 10:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет разработан порядок учета домохозяйств, имеющих менее 1000 единиц

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработан порядок учета домохозяйств, имеющих менее 1000 единиц.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в соответствующем распоряжении Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, министерство юстиции по согласованию с министерством экономики, Государственным комитетом статистики и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства) Азербайджана, подлежащими определению в процессе исполнения, в течение семи дней должно представить в Кабинет министров свои предложения по порядку учета домохозяйств с численностью населения менее 3000 человек и (или) 1000 единиц в результате организации или реорганизации.

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