Без вмешательства третьих сторон достижение мира на Южном Кавказе было бы более реальным - комментарий

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Университете АДА, затронул ряд важных вопросов. Глава государства отметил, что достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным.

Процессы показывают, что Азербайджан и Армения в двустороннем формате добиваются более позитивных результатов. Состоявшаяся 19 апреля восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном дала эффективные результаты, а при наличии посредников процессы затягиваются.

Как сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова, за 30 лет оккупации мы были свидетелями того, что именно участие посредников, по сути, значительно затянуло процессы и практически завело переговоры в тупик.

"Ситуация дошла до того, что они чуть ли не оповестили международное сообщество, что этот конфликт не может быть решен. Это показало, что на самом деле посредники были заинтересованы не в решении конфликта, а в обеспечении собственных интересов, что на долгие годы затягивало переговорный процесс. Поэтому двусторонние переговоры сторон в этом случае более эффективны.

Глава государства также привлек внимание к тому, что Франция, Индия и Греция вооружают Армению против Азербайджана, и подчеркнул, что если мы увидим серьёзную угрозу для себя, нам придётся принимать серьезные меры. Это был месседж как Армении, так и ее покровителям, чтобы они воздерживались от вооружения Армении", - добавила депутат.

Как сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли, позиция нашего государства относительно мирного процесса с Арменией достаточно ясна.

"В отсутствие вмешательства третьих лиц, вызванного геополитическими претензиями, намерений ввести в заблуждение международное общественное мнение, мы в краткосрочной перспективе сможем стать свидетелями достижения результатов, которые могут создать основу для безопасности не только Южного Кавказа, но и более широкого субрегиона. С этой точки зрения достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным.

В противном случае те, кто пытается вмешаться в процесс различными способами, стимулируя реваншистские тенденции, увидят перед собой непоколебимую, принципиальную позицию азербайджанского государства, национальную волю азербайджанского народа. То есть, если такие страны как Франция, Индия и Греция вооружают Армению против Азербайджана, наша страна, как заявил глава государства, не намерена сидеть сложа руки и ждать. Азербайджан как самая сильная страна Южного Кавказа является созидающей стороной, а не сторонним наблюдателем за протекающими в регионе процессами. Это означает, что мы также проводим оценки в соответствии с нашими национальными интересами. И как отметил глава государства, если мы увидим серьёзную угрозу для себя, нам придётся принимать меры", - сказал он.

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