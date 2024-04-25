В Азербайджане массовая продажа автомобилей, использовавшихся как такси, привела к снижению цен на рынке

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане массовая продажа старых автомобилей, использовавшихся ранее в качестве такси, привела к снижению цен на автомобильном рынке.

Об этом Trend сообщили в Центре экономического и социального развития (CESD).

Было отмечено, что в марте на автомобильном рынке наблюдалось снижение цен. Это связано с массовой продажей ряда автомобилей, которые до этого использовались в качестве такси.

Так, цены на автомобили стоимостью до 10 тысяч манатов в марте снизились на 7,6 процента. Несмотря на снижение спроса на автомобили, использующие бензин марки АИ-95, и более дорогие автомобили, цены на них выросли на 0.5 процента.

Напомним, что ранее Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

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