США и Молдова будут развивать сотрудничество в сфере поставок газа в Европу

БАКУ /Trend/ - США и Молдова определили пути углубления сотрудничества в сфере поставок газа в Центральную Европу.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении делегаций двух стран по итогам стратегического диалога в Вашингтоне, распространенном Госдепартаментом США.

Сообщается, что стороны обсудили «вертикальный коридор», который позволит использовать существующую газовую инфраструктуру для доставки газа с терминалов в Восточном Средиземноморье в Украину и Молдову, а в конечном итоге в Центральную Европу через Украину.

Было отмечено, что в апреле 2024 года Молдова впервые закупила природный газ у США, и было подчеркнуто, что будущие поставки газа из США укрепят как энергетическую безопасность Республики Молдова, так и двусторонние торговые отношения между США и Молдовой.