Казахстан и Китай подписали план военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Военная делегация из Китайской Народной Республики под руководством министра обороны адмирала Дун Цзюня посетила министерство обороны Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил Дун Цзюня с его назначением и выразил уверенность в укреплении сотрудничества между двумя странами не только в области обороны, но и в культурном и спортивном секторах.

Сообщается, что оба министра обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Казахстаном и Китаем, выразив намерение углублять сотрудничество. Адмирал Дун Цзюнь подчеркнул важность усиления взаимодействия в рамках ШОС и отметил работу Казахстана в этой организации.

Отмечается, что по итогам встречи был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год, а глава оборонного ведомства Китая внес запись в Книгу почетных гостей Министерства обороны Казахстана.