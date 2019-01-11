BP может открыть новое гигантское месторождение на шельфе Азербайджана

11 января 2019 00:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Компания BP и ее партнеры инвестировали 28 миллиардов долларов в разработку гигантского газового месторождения в Азербайджане (газоконденсатное месторождение «Шах Дениз»), и это может быть только началом истории.

Как передаёт Trend, об этом сообщил Bloomberg региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, компания к 2020 году намерена пробурить шесть новых разведочных скважин в стране.

Если его ожидания оправдаются, то компания может открыть новое газовое месторождение с запасами, примерно равными «Шах Дениз», говорится в сообщении.

«Наряду с Бразилией, Азербайджан является для нас одним из приоритетных направлений деятельности, на ближайшие несколько лет. Для нас эта программа разведки очень важна, так как мы видим большой потенциал в Каспии»,- сказал Джонс.

По его словам, запасы газа на структуре «Шафаг-Асиман», где BP намерена в этом году пробурить скважины, могут быть равны месторождению «Шах Дениз-2». Он добавил, что бурение на структуре запланировано на конец 2018 года.

Отметим, что «Шах Дениз-2» является отправной точкой нового Южного газового коридора, посредством которого впервые каспийский газ попадет на европейский рынок. В рамках второй стадии разработки месторождения будут добываться дополнительно 16 миллиардов кубических метров газа в год. Из них шесть миллиардов будут поставляться в Турцию, а 10 миллиардов - в Европу. В пиковый период объем добычи газа с месторождения «Шах Дениз» достигнет 26 миллиарда кубометров газа в год и 120 000 баррелей в день.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7 процента и 28,8 процента соответственно.
Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Ляман Знйналова)

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