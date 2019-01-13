Министр финансов: Продолжение в 2019 году реформ внесёт большой вклад в развитие экономики и повышение благосостояния азербайджанского народа (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Реформы, которые будут продолжены в 2019 году, внесут большой вклад в развитие экономики и повышение благосостояния азербайджанского народа.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в пятницу в ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Министр отметил, что 2018 год также характеризуется осуществлением ряда проектов, заслуживающих особого места в современной истории нашего государства, в том числе успешной реализацией проектов "Шахдениз-2" и TANAP в рамках гигантского транснационального проекта "Южный газовый коридор", выводом на орбиту спутника "Azerspace-2", а также сдачей в эксплуатацию комплекса Бакинского международного морского торгового порта, полипропиленового завода в Сумгайыте, крупного нефтеперерабатывающего завода в Турции за счёт государственных инвестиций Азербайджана.

"Эти проекты, инициаторами которых является наш уважаемый Президент господин Ильхам Алиев, на протяжении долгих лет будут прямо и косвенно вносить важный вклад в развитие экономики страны.

В минувшем году были внесены важные изменения в Закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", Налоговый кодекс, утверждены новый бюджет и порядок формирования среднесрочных расходов, средняя и долгосрочная стратегия по управлению государственным долгом, новая единая бюджетная классификация. Вышеназванные документы объединяют в себе снижение налоговой нагрузки в ненефтяном секторе, обеспечение стабильности и среднесрочной устойчивости бюджета, устранение процикличности государственных расходов, дальнейшее повышение финансового администрирования и отчетности, установление в стране уровня устойчивого и управляемого государственного долга, совершенствование системы восприятия рисков в этой сфере и усиление механизма контроля", - сказал Шарифов.

Он отметил, что одновременно 2018 год в период дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности, размаха протекционизма и торговых войн в глобальной торговле может также расцениваться как год нейтрализации влияний внешних шоков на экономику страны.

"В результате осуществления тесной взаимосвязи бюджетно-фискальной и монетарной политики в течение года была сохранена стабильность национальной валюты, достигнуты подавление инфляции и ее снижение на 10 процентных пунктов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Положительное сальдо в балансе внешней торговли обусловило повышение счета текущих операций платежного баланса до 5 млрд долларов США, а суммы валютных резервов по отношению к началу прошлого года в размере 3, 0 млрд долларов США или на 6, 5 процента", - сказал министр.

Шарифов подчеркнул, что на конец 2018 года валютные резервы правительства без учета валютных резервов Центрального банка, превысив наш внешний государственный долг в 4, 3 раза, составили 83, 5 процента внутреннего валового продукта.

"В минувшем году динамичное развитие экономики страны оказало свое положительное влияние и на исполнение государственного и сводного бюджетов. Согласно оперативным данным, доходы сводного бюджета 2018 года были исполнены в размере 31 млрд 35 млн манатов, а расходы - 26 млрд 334 млн манатов. В сводном бюджете достигнуто превышение доходов в размере 700 млн манатов или профицит по отношению к внутреннему валовому продукту на 5,9 процента. По сравнению с 2017 годом доходы исполнены соответственно на 6 млрд 750 млн манатов или на 28,9 процента, а расходы - на 1 млрд 151 млн манатов или на 4,6 процента больше", - сказал Шарифов.

Министр отметил, что в 2018 году доходы государственного бюджета исполнены на 22 млрд 411 млн манатов или по отношению к утвержденному прогнозу на 262,0 млн манатов больше. Дефицит государственного бюджета по отношению к прогнозу в 951,0 млн манатов был фактически меньше на 644,0 млн манатов или сузился до 307,0 млн манатов.

"Особо следует отметить перевыполнение бюджетных поступлений по ненефтяному сектору. Эти поступления, исполненные в размере 9 млрд 10 млн манатов или на 102, 4 процента, составили больше, чем предусматривалось в прогнозе на 207, 0 млн манатов, а по сравнению с 2017 годом на 378, 0 млн манатов или на 4, 4 процента", - сказал он.

Самир Шарифов добавил, что в 2018 году поступления по линии Министерства налогов были исполнены в размере 7 млрд 418 млн манатов или на 100,5 процента, по сравнению с 2017 годом на 444,0 млн манатов или на 6,4 процента больше.

"По линии Государственного таможенного комитета в государственный бюджет поступили средства в размере 3 млрд 434 млн манатов или по сравнению с прогнозом на 244,0 млн манатов больше. По сравнению с 2017 годом это на 825,0 млн манатов или на 31,6 процента больше", - сказал министр.

Он отметил, что прогноз по приватизации государственного имущества был перевыполнен на 1,2 процента, в бюджет были обеспечены средства в размере 101,2 млн манатов.

"Расходы государственного бюджета 2018 года были исполнены в размере 22 млрд 719 млн манатов или на 98,4 процента, что больше показателя исполнения 2017 года на 0,3-процентных пункта.

В прошлом году все социальные обязательства, основные государственные программы и приоритетные проекты, предусмотренные в государственном и сводных бюджетах, были профинансированы в полном объеме.

В отчетном году 31,7 процента или 7 млрд 197 млн манатов расходов государственного бюджета пришлось на долю социально направленных расходов, что по сравнению с 2017 годом на 506,0 млн манатов или на 7,6 процента больше", - сказал министр.

Министр отметил, что в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской Республики с марта прошлого года в целях усиления социальной защиты населения было обеспечено повышение социальных пособий, пенсий и других социальных выплат в среднем на 10 процентов, также на 10 процентов увеличилась зарплата сотрудников, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета. Для финансирования этих мер в государственном бюджете дополнительно было создано обеспечение в размере 446,0 млн манатов.

"В качестве одного из других важных направлений социально направленной политики из сводного и государственного бюджетов 2018 года в целом были выделены средства в размере 436,0 млн мантов для усиления социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев и улучшения условий их жизни и соответственно 100,0 и 50,0 млн манатов на строительство социальных квартир и продолжение льготной ипотечной программы.

В то же время инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов были обеспечены 626 квартирами, в прошлом году в собственность военнослужащим, длительное время безукоризненно служившим в нашей армии, переданы 394 квартиры, в целом, число квартир, предоставленных военнослужащим, было доведено до 1284-х", - сказал он.

Самир Шарифов сказал, что оказание государственной поддержки предпринимательству – ведущей силе экономического развития нашей страны – является одним из приоритетов стратегии экономического развития, обозначенной нашим уважаемым Президентом.

"Целенаправленные меры, принятые государством в последние годы в этом направлении, отражены в исследовании Всемирного банка "Doing Business 2019". Наша страна, установив новый рекорд в общем рейтинге, подняв свою позицию по большинству индикаторов на более высокий уровень, вошла в список 10 наиболее реформистских государств мира. Это исследование, будучи важным показателем привлекательности благоприятной инвестиционной среды в нашей стране, придает дополнительный мощный импульс для притока частных, внешних и внутренних инвестиций в нашу экономику, в частности, в ее ненефтяные сферы.

Как наглядный показатель государственной поддержки предпринимательству уместно отметить, что в течение отчетного года работникам сельскохозяйственной сферы были предоставлены субсидии и льготы в размере 370, 0 млн манатов, по линии Фонда развития предпринимательства 999 предпринимателям на льготных условиях были выделены кредиты на сумму 160 млн манатов, а Фонд гарантирования ипотечных кредитов повторно профинансировал выделенные для кредитов банками страны ипотечных кредитов в размере 277,0 млн манатов, оказал гарантийную поддержку по кредитам в размере 17,0 млн манатов", - сказал Самир Шарифов.

Министр отметил, что в рамках программы поощрения и стимулирования экспорта ненефтяной продукции страны предпринимателям из государственного бюджета были выплачены экспортные поощрения в размере 15,0 млн манатов.

"В отчетном году для финансирование проектов социальной и физической инфраструктуры и других инвестиционно-направленных проектов, за счет государственной инвестиционной программы были потрачены средства в размере 5 млрд 64 млн манатов, за счет Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики в размере 301,0 млн манатов – в целом 5 млрд 365 млн манатов.

Уважаемый Президент, в 2018 году было начато исполнение утвержденной Вами в 2018 году среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом, и за счет принятых в течение прошлого года мер внешний государственный долг по отношению к внутреннему валовому продукту снизился по сравнению с началом года на 3,8 процентных пункта и составил 19,0 процента.

Наряду с этим в целях поощрения внутреннего рынка ценных бумаг, обеспечения потребностей в финансовых инструментах для развития банковского сектора и сектора страхования, а также финансирования дефицита государственного бюджета в течение года во внутреннем рынке были размещены бумаги внутреннего государственного долга в размере 1 млрд 81 млн манатов.

В целом, на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств, были использованы средства в размере 2 млрд 260 млн.

Как Вы отметили в уходящем 2018 году было обеспечено успешное динамичное развитие Азербайджанской Республики, все задачи, стоящие перед страной, с успехом выполнены, заложены основы экономического развития 2019 и предстоящих годов. С полной уверенностью можно сказать, что коренные и многовекторные экономические реформы, целенаправленные программы, которые будут продолжены под Вашим руководством и в 2019 году, внесут большой вклад в развитие нашей экономики и повышение благосостояния нашего народа", - сказал министр.

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