В Азербайджане взят курс на увеличение внутреннего производства семян (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Государственный семенной фонд (ГСФ) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в настоящее время работает над онлайн-проектом по созданию Семенной биржи, сообщил в интервью Trend глава Фонда Эмин Алиев.

По словам главы ГСФ, открытие Семенной биржи запланировано ближе к концу текущего года.

«Посредством реализации онлайн-проекта станет возможным проведение операций по торговле, сертификации, транспортировке семян, то есть фактически это будет единая платформа для производителей и импортеров семян, физических и юридических лиц. В то же время, семенные компании посредством онлайн-проект смогут выбрать консультантов для агротехнического консалтинга, с тем, чтобы в последующем обращаться также за кредитованием», - сказал Алиев.

Глава ГСФ отметил, что все эти операции будут проходить в электронном виде, поскольку отпадет необходимость в непосредственном присутствии участников торгового процесса.

Когда заработают семеноперерабатывающие заводы?

«Открытие двух расположенных в Хачмазе и Шеки заводов по переработке семян ожидается летом текущего года. Хачмазский и Шекинский заводы успешно прошли первичную фазу тестовых испытаний, на которых принимали участие представители Государственного семенного фонда и специалисты завода.

Ввод в строй этих двух заводов ожидается в начале июля текущего года, то есть фактически они заработают одновременно. Производственные мощности каждого из предприятий составят пять тонн в час, мощности для хранения – три тысячи тонн. Учитывая ежегодный спрос Азербайджана на семена - 120 тысяч тонн, эти два предприятия смогут удовлетворить пять процентов спроса», - сказал Алиев.

Глава Фонда отметил, что новые заводы предусмотрены для того, чтобы перерабатывать семенной материал, производить его обработку, протравление и упаковку, с тем, чтобы в итоге получить из семенного материала семена требуемого качества.

Об импорте и реальных возможностях…

«В декабре минувшего года Азербайджан импортировал из России новейший сорт картофельных семян «Удача», который обладает высокой урожайностью и репродуктивностью.

Ранее данный сорт семян был внесен в Государственный реестр, после того как прошел предварительную регистрацию и сертификацию. Средняя урожайность российского сорта семян «Удача» составляет 40-45 тонн картофеля с гектара, он будет выращиваться в южных регионах, в основном в Джалилабадском районе, и в его окрестностях. Семена распределены между фермерами южной части Азербайджана, они уже посеяны и в течение трех месяцев ожидается сбор урожая нового сорта. В настоящее время Азербайджан импортирует свыше 98 процентов семян картофеля. В дальнейшем мы планируем снизить объемы импорта из-за рубежа, и с этой целью уже предпринимаются конкретные шаги. В частности в стране начато производства семян безвирусного картофеля, с тем, чтобы создать продуктивную семенную базу, и в определенной степени снизить зависимость от импорта», - продолжил Алиев.

По словам главы ГСФ, несмотря на то, что картофель является одним из стратегических видов продовольственной продукции, всего лишь 1,7 процента семян картофеля производится в Азербайджане.

«С учетом этого факта, с точки зрения продовольственной безопасности, производство семян в Азербайджане крайне необходимо. В связи с этим специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) фруктоводства и чаеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана занимаются производством сортов безвирусного семенного картофеля. Специалисты ГСФ и НИИ вплотную сотрудничают в этом направлении. Согласно первичным тестам, результаты проведенной работы по производству сортов безвирусного картофеля, будут получены уже к концу текущего года», - сказал Алиев.

Глава ГСФ отметил, что производства безвирусного картофеля способствует созданию здоровой семенной базы этого стратегической вида продукции внутри страны и в определенной степени снизит зависимость местного рынка от импорта.

Курс на увеличение внутреннего производства семян

«В рамках встреч специалистов Государственного семенного фонда с фермерами в регионах Азербайджана, уже обсуждены вопросы поставок семян для переработки в семеноперерабатывающих заводах в Хачмазе и Шеки. Мы полагаем, что в начале лета фермеры приступят к поставкам семян для переработки на эти два завода. Примерно со второй половины июня текущего года фермеры Хачмазского и Шекинского районов, начнут поставлять семена для заводов в Хачмазе и Шеки. К этому процессу подключены также и фермеры соседних районов - Сиязани, Шабрана, Губы. Принимая во внимание, что будет расширена сеть семеноперерабатывающих заводов в Азербайджане, мы планируем проводить встречи с фермерами всех регионов, с тем, чтобы наладить весь процесс поставки семян, учитывая, что в среднесрочной перспективе в стране ожидается открытие пяти семеноперерабатывающих заводов. Все эти предприятия предназначены, чтобы перерабатывать семенной материал, обеспечивать обработку и процессы протравления, осуществить его упаковку, с тем, чтобы в итоге получить из семенного материала непосредственно семена», - сказал Алиев.

По словам председателя ГСФ, вместе с импортом, в настоящее время в стране взят курс на увеличение внутреннего производства семян.

«Семенной фонд, в качестве органа министерства сельского хозяйства, активно работает с Центром аграрного развития, чтобы изучить потребности внутреннего рынка на тот или иной вид сельхозпродукции. Мы ориентируемся на производство высокорентабельной продукции, с тем, чтобы не только наладить производство семенного материала, но и экспорт за пределы страны. Мы полагаем, что в активном режиме работы, в дальнейшем мы сможем значительно расширить производственный потенциал и наладить экспортные поставки», - сказал Алиев.

Азербайджан перенимает опыт Европы

«Азербайджан намерен перенять опыт ведущих европейских организаций, занятых в сфере производства семян, в связи, с чем ГСФ активно налаживает сотрудничество с зарубежными партнерами. Мы проводим активные переговоры с Европейской семенной, ассоциацией, с Международной семенной организацией, с тем, чтобы воспользоваться опытом в этом важном сегменте аграрной отрасли. Известно, что европейские производители семян более продвинуты, у них больше возможностей и более высокие технологии. Поэтому мы сотрудничаем с голландскими и немецкими специалистами в данной области, а также изучаем технологическую цепочку в деятельности европейских фермеров», - сказал Алиев.

Глава Фонда отметил, что Азербайджан готов сотрудничать с любыми зарубежными организациями, имеющими непосредственное отношение к семеноводству и семенной индустрии, чтобы в конечном итоге наладить производство высококачественных семян.

Ближайшие планы

«В Азербайджане откроется сеть специализированных магазинов для продажи сертифицированных семян. Открытие таких точек продаж ожидается в первую очередь в тех районах, где размещены семенные заводы. Прежде всего, предусмотрено открыть специализированные магазины в Хачмасе и Шеки. В последствие, уже в зависимости от того насколько эти точки сбыта будут покрывать спрос на местах, мы планируем расширять ареал присутствия данной сети в других регионах. Открытие таких магазинов ожидается до конца текущего года», - резюмировал Глава ГСФ.

Отметим, что Государственный семенной фонд (ГСФ) был создан при министерстве сельского хозяйства Азербайджана по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за возросшей потребности страны в новых высокоурожайных и засухоустойчивых видах семян, и в целом для укрепления продовольственной безопасности Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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