В Баку обсуждают эффективность управления госдолгом

23 мая 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проходит встреча рабочей группы Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на тему государственного долга.

Как сообщает Trend, встреча организована при поддержке Счетной палаты Азербайджана.

Целью проведения данной встречи является представление международных стандартов управления государственным долгом, обмен опытом, изучение проблемных вопросов в данной области, а также дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и INTOSAI.

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