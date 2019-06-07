В Баку представлен портал для электронных аукционов в Азербайджане

БАКУ/Trend- 7 июня в отеле «Абшерон Мариотт» прошла презентация портала для проведения электронных торгов для Республиканской сырьевой и товарной биржи, сообщает агентство Trend с мероприятия. Представивший портал от товарно-сырьевой биржи Нурлан Гасанов отметил, что в ближайшее время сайт http://auction.weblinehost.com/ будет работать в полноценном режиме. Пока он функционирует в бетта-режиме.

Как отметил Гасанли, достаточно зарегистрироваться, и любой желающий сможет принять участие в аукционах с помощью созданного имени пользователя и пароля.

Представитель биржи отметил, что основная цель проекта - облегчить процесс торгов, сделать их прозрачными и исключить необходимость контактов между чиновником и гражданином.

Товарно-сырьевая биржа действует в Азербайджане с 1996 года, здесь торгуется сельскохозяйственная, пищевая, промышленная продукция, а специализированные аукционы проводятся для купле-продажи недвижимости.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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