Реформы в Азербайджане продолжатся

13 июня 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане были реализованы серьезные экономические реформы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

«Это видят и компании. Особенно приятно слышать положительные отзывы о таможенных реформах», - добавил Мамедов.

Замминистра отметил, что Азербайджан продолжит проведение экономических реформ.

"Мы не намерены оставаться на достигнутом и продолжим экономические реформы. Они запланированы в сфере инфраструктуры, охраны окружающей среды, адекватности капитала и макроэкономической стабильности", - сказал Мамедов.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС-Азербайджан.

На нем обсуждаются вопросы бизнес-среды в Азербайджане и дальнейшее развитие таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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