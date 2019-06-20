БАКУ /Trend/ - Создается международная ассоциация ASAN.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев на пресс-конференции, посвященной форуму государственных услуг ООН, который пройдет в Баку 24-26 июня 2019 года.

По словам Мехдиева, ассоциация будет создана по инициативе Службы ASAN при сотрудничестве с такими странами, как Индонезия, Черногория, ОАЭ, Турция и др. Число международных участников Ассоциации будет расти.

Председатель Агентства отметил, что целью создания ассоциации является обмен опытом работы Службы ASAN с другими участниками.

По его словам, государственное регулирование, передовые модели по оказанию государственных услуг, проведение обсуждений на тему использования инноваций в этой сфере, а также обмен опытом работы являются основными целями Форума.

В Форуме ожидается участие министров по госуслугам и государственному регулированию различных стран, а также руководителей организаций в частном секторе и представителей академических кругов. Форум будет состоять из пленарных сессий, семинаров и других мероприятий, сказал Мехдиев.

Он отметил, что также состоится вручение наград конкурса, организованного ООН в области оказания услуг по пяти категориям среди организаций 11 стран. Кроме того, ожидается подписание соглашений о сотрудничестве между Государственным агентством и рядом международных организаций.

ООН проводит данный форум с 2003 года. Служба ASAN в 2015 году получила награду от ООН в области оказания услуг гражданам.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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