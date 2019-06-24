ЦБА привлек на депозитном аукционе 150 миллионов манатов

24 июня 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 миллионов манатов в ходе проведенного сегодня депозитного аукциона, сообщает Trend со ссылкой на банк. Как отмечается в сообщении ЦБА, предложения со стороны банков значительно превышали спрос и составили 813,4 миллиона манатов.

Средства привлечены сроком на 14 дней доходностью 6,51 процента.

Аукцион прошел на торговой платформе Bloomberg.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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