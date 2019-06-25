Азербайджан может воспользоваться опытом Черногории по альтернативной энергетике - министр

25 июня 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может воспользоваться опытом Черногории в сфере альтернативной энергетики, развитие этой области привлекательно для нашей страны. Об этом, как передает Trend , заявил министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев на бизнес форуме Азербайджан-Черногория, проходящем в Баку.

Министр отметил, что в данной сфере между двумя странами в настоящее время отмечается заметная активность. "Наши страны обладают серьезным потенциалом для сотрудничества, но на сегодняшний день он не вполне востребован, нам необходимо расширить двустороннее партнерство во многих областях торговли, экономики, транспорта и прочее", - отметил Бабаев.

Азербайджанские компании смогут получить доступ на рынки Европы и в балканские страны через Черногорию, считает министр труда и соцзащиты.

Между двумя странами заметно активировались деловые отношения, имеются совместные проекты. По мнению министра, имеется серьезный потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией. «Но он не реализован в полной мере, нам требуется расширить двустороннее партнерство во многих областях: торговле, реальном секторе, транспорте и прочее», – сказал Бабаев.

Впрочем, как считает министр, хорошие политические отношения дают, основу для расширения экономического сотрудничества.

С 2018 года товарооборот между странами значительно увеличился, сказал Бабаев. Азербайджан инвестировал в строительство крупного туристического центра в Черногории, реализует и другие проекты, в частности в области традиционной и альтернативной энергетики, в транспортной сфере.

Министр труда и соцзащиты пригласил деловых людей Черногории инвестировать в Азербайджан, в частности, в сельское хозяйство, промышленность и пр.

В форуме принимают участие 150 компаний из обеих стран.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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