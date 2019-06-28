Вырос объем транспортировки газа по магистральным трубопроводам Азербайджана

28 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течении первых пяти месяцев текущего года по магистральным трубопроводам Азербайджана прошло более 16,536 миллиона тонн нефти, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Основная часть нефти была экспортирована по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТС) - 13,415 миллиона тонн или 81,1 процента всей транспортированной нефти. Это незначительно меньше показателя за аналогичный период прошлого года, эквивалентного 13,743 миллиона тонн.

Через БТД также осуществляет транзит нефти третьих сторон, в основном Туркменистана и Казахстана. За отчетный период объемы транзитной нефти, транспортированной по БТД, превысили 1,984 миллиона тонны.

За январь-май по магистральным газопроводам было транспортировано около 11,965 миллиардов кубометров газа. Это выше прошлогодних показателей на 20,9 процента. Через Южнокавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум), по которому прокачивается газ с первой фазы разработки "Шах Дениз", было транспортировано около 4,208 миллиарда кубометров, что составляет 35,2 процента от общего объема транспортировки.

Госкомстат не дает данные прокачки газа по расширенному Южнокавказскому газопроводу, по которому в Грузию и Турцию доставляется газ с месторождения "Шах Дениз 2".

За первые четыре месяца 2019 года объем грузов, перевезенных по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, составил более 16,861 миллиона тонн, а грузооборот – более 3,603 миллиардов тонно-километров. 64,3 процента грузов (около 10,835 миллиона тонн) было перевезено автомобильным; 25,2 процента (4,257 миллиона тонн) железнодорожным; 10,5 процента (более 1,769 миллиона тонн) морским транспортом. 16,7 процента всех прошедших через транспортный коридор грузов составляет транзит.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вырос объем транспортировки газа по магистральным трубопроводам Азербайджана
Экономика 22 июня 12:45
Транзитные доходы Азербайджана растут
Энергетика 10 июня 22:24
Транзитные доходы Азербайджана растут
Энергетика 3 июня 18:29
Вице-спикер: Некоторые страны потратили сотни миллионов, чтобы помешать прокладке нефтепровода БТД
Политика 24 мая 13:49
Азербайджан значительно нарастил транспортировку газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 18 мая 12:09
Азербайджан сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 18 мая 10:52
Лента новостей
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
Спорт 07:55
Путин побеседовал в кулуарах саммита G20 с Эрдоганом
Россия 07:45
В Осаке открылся саммит G20
В мире 07:35
ЕС предупредил о "вредном влиянии" торговых споров США и КНР на мировую экономику
Европа 07:15
Трамп выразил поддержку желанию Абэ встретиться с Ким Чен Ыном
США 06:48
Джонсон предложил пост министра финансов главе британского МВД
Европа 06:35
США, Япония и Индия договорились вместе обеспечивать безопасность на море
В мире 06:19
Разрушительное землетрясение зафиксировано в Тихом океане
Другие страны 06:00
Трамп и Абэ обсудили торговлю, КНДР и Иран
В мире 05:49