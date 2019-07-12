Карабахский коневодческий комплекс планирует экспорт карабахских коней в Европу

БАКУ /Trend/ - Карабахский коневодческий комплекс планирует экспортировать до 25 лошадей в год. Основными покупателями должны стать такие страны Западной Европы, как Германия, Франция и Великобритания, передает Trend со ссылкой на ООО «Карабахский конный завод»,

В настоящее время у предприятия имеется 245 голов скакунов карабахской породы, сообщил директор предприятия Маариф Гусейнов. Несмотря на все трудности, породу карабахских скакунов удалось сохранить до сегодняшнего дня. В последние годы государство проводится серьезная работа по возрождению былой славы азербайджанских коней, обеспечению развития коневодства в нашей стране.

Гусейнов отметил, что рост поголовья карабахских коней носит естественный характер, и ежегодно составляет до 50 голов. На данный момент экспорт карабахский коней не осуществляется.

Карабахский коневодческий комплекс с 1994 года функционирует на территории Хамторпаг в Агджабединском районе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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