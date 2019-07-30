Официальный курс маната к мировым валютам на 30 июля

30 июля 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июля установлен на уровне 1,7 и 1,8933 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

30.07.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8933

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1733

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0388

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8352

1 бразильский реал

1 BRL

0.4496

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1201

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1439

1 чешская крона

1 CZK

0.0738

100 чилийских песо

100 CLP

0.2438

1 китайский юань

1 CNY

0.2468

1 датская крона

1 DKK

0.2536

1 грузинский лари

1 GEL

0.5782

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2173

1 индийская рупия

1 INR

0.0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.0620

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0121

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1791

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7143

1 израильский шекель

1 ILS

0.4834

1 канадский доллар

1 CAD

1.2905

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5802

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4119

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0891

1 молдавская лея

1 MDL

0.0960

1 египетский фунт

1 EGP

0.1025

1 норвежская крона

1 NOK

0.1954

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0196

1 польский злотый

1 PLN

0.4415

1 российский рубль

1 RUB

0.0268

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2414

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3386

1 турецкая лира

1 TRY

0.3028

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0547

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0673

100 японских иен

100 JPY

1.5654

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1270

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:50
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 29 июля 19:16
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 7 раз
Экономика 29 июля 13:56
Золото в Азербайджане подорожало
Экономика 29 июля 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 июля
Экономика 29 июля 09:41
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 282 млн манатов
Финансы 26 июля 17:45
Лента новостей
Модернизация установки "Деде-Горгуд" завершится к осени
Энергетика 10:35
В Азербайджане созданы новые региональные водоканальные управления
Экономика 10:30
Экзопланеты заслуживающие пристального изучения
Другие страны 10:30
В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала
Туркменистан 10:23
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:15
Посольство Азербайджана в Туркменистане объявило тендер
Тендеры 10:10
Израиль и Египет построят на Синае завод LNG
Израиль 10:08
Производитель консервной продукции в Азербайджане определился с объемами экспорта за рубеж
Бизнес 10:06
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 09:59