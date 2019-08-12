Цифровой спонсор талантов Azercell наградил победителей Олимпиады (ФОТО)

12 августа 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- 31-ая Международная Олимпиада по Информатике, проведенная 4-11 августа в Баку, где лидирующий мобильный оператор страны Azercell выступил в качестве Цифрового Спонсора Талантов завершилась после напряженной недели соревнований, сообщает Trend со ссылкой на компанию. Имена победителей Олимпиады, где были зарегистрированы официальные представители из 88 стран и регионов, включая азербайджанскую команду, в составе которой более 600 школьников, преподавателей и экспертов были объявлены 10 августа на торжественной церемонии закрытия в центре Гейдара Алиева. Таким образом, обладателем первого места стал представитель США Бенжамин Ги, обладателем второго места участник из России Ильдар Гайнуллин, а третье место завоевал участник из Канады Зишан Джоу. Надо отметить, что Бенжамин Ги, был также победителем прошлогодней олимпиады в городе Цукуба, Япония. Что касается участников, представляющих Азербайджан, самые лучшие показатели продемонстрировали Мурад Эйнизаде и Абуталыб Намазов, заняв в таблице Олимпиады 232 рейтинговых очка. На официальной церемонии принял участие президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев, а также руководящие лица других организаций и спонсоров, которые торжественно наградили победителей медалями.

Еще раз отметим, что Международная Олимпиада по Информатике была проведена по инициативе Министерства Образования Азербайджанской Республики при поддержке Университета АДА, Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий, и других государственных структур. Кроме того, официальным глобальным спонсором Олимпиады выступила компания Acer, а Спонсором Талантов - PASHA Bank. Напомним, что с 2017 года компания Azercell совместно с Министерством Образования принимает участие в организации специальной подготовки для азербайджанских олимпийцев посредством Центра Инноваций и Предпринимательства "Barama". Будучи Цифровым Спонсором Талантов, компания Azercell также предоставила конкурсантам и сопровождающему их персоналу мобильный интернет и специальные подарки во время их пребывания в Азербайджане.

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