В Азербайджане предлагается проводить выставки вина

30 августа 2019 17:22 (UTC+04:00)

ШАМАХЫ /Trend/ - В Азербайджане могут проводиться выставки вина, тем самым в страну можно привлечь больше туристов.

Об этом, выступая на круглом столе, посвященном теме «Перспективы развития винной промышленности в Азербайджане и ее экспортного потенциала», организованного в рамках первого фестиваля винограда и вина в Шамахы, сказал главный менеджер по продажам завода "Shirvan wines" Низами Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По словам главного менеджера, благодаря таким мероприятиям в Азербайджан можно привлечь десятки тысяч туристов: «Местное вино надо продавать, либо популяризируя его на внешнем рынке, либо привлекая туристов в страну. Попробовав азербайджанские вина, и оценив их, иностранцы будут искать эту продукцию. Считаю, что это тоже будет способствовать повышению экспортного потенциала».

Напомним, что в селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина.

(Авторы: Вугар Иманов, Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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