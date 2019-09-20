Азербайджан: Предстоящая задача трансформации

БАКУ/Trend/- Перед Азербайджаном, вышедшим из недавнего экономического кризиса, сейчас стоит непростая задача: трансформировать экономику, так, чтобы движущей силой роста и создания рабочих мест стал динамичный частный сектор, говорится в статье главы миссии Натальи Тамирисы и старшего экономиста Кевина Росса по Азербайджану в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает Trend.

Шестого сентября исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) заявил о завершении консультаций по статье IV с Азербайджаном.

Как указано в статье, правительство приняло меры для преодоления последствий негативного влияния на экономику падения цен на нефть, банковского кризиса и регионального спада, что привело к сокращению доходов бюджета Азербайджана. Власти ужесточили контроль над государственными расходами, скорректировали обменный курс, закрыли многие нежизнеспособные банки и предприняли шаги по улучшению деловой среды. Благодаря таким решительным мерам и укреплению цен на нефть, страна начала выходить из тупика.

Итак, что же ждет экономику Азербайджана в будущем?

Во-первых, хорошая новость заключается в том, что увеличился профицит бюджета и внешний профицит, снизилась инфляция, а банковский сектор, хотя он все еще остается хрупким, стабилизировался. С оживлением углеводородного сектора за счет нового газового экспорта, экономика страны в первой половине 2019 года выросла на 2,5 процента. Недавно объявленная программа урегулирования проблем с кредитами и повышение заработной платы и пенсий привели к росту потребительского спроса.

Однако, стране необходимо диверсифицировать источники экономического роста и государственных доходов, создания жизнеспособного и конкурентоспособного частного сектора и повышения устойчивости к потрясениям, чтобы достичь устойчивого роста и создать рабочие места, необходимые для молодого населения Азербайджана.

Экономическая политика должна играть важную роль в создании стимулов для таких преобразований.

Одним из ключевых структурных элементов является фискальная политика. Необходимо повысить эффективность государственных расходов, улучшить адресность трансфертов и субсидий для тех, кто больше всего в них нуждается, а также реструктуризировать государственные предприятия, чтобы они стали самодостаточными. Повышение эффективности налоговой политики и администрирования также должно оставаться одной из приоритетных задач. Хорошо продуманное налогово-бюджетное правило, наряду с более эффективным управлением государственными финансами и большей финансовой прозрачностью, может способствовать проведению бюджетно-финансовой политики и укреплению дисциплины.

Вторым важным аспектом является запланированный центральным банком переход к инфляционному таргетированию. Повышение гибкости обменного курса при таком режиме позволило бы экономике поглощать внешние потрясения, не теряя при этом конкурентоспособности. Это также способствовало бы более эффективному управлению валютными рисками и помогло бы предотвратить нарастание уязвимости в будущем. Наряду с большей гибкостью обменного курса, увеличение объема эмиссии государственных ценных бумаг на внутренних рынках будет способствовать развитию финансового рынка.

Третий компонент - это хорошо функционирующая финансовая система, которая может направлять сбережения на наиболее эффективное их использование. Дальнейшее совершенствование надзора за финансовым сектором и постепенная отмена регуляторной сдержанности наряду с проведением независимого обзора качества активов имеют существенно важное значение для укрепления доверия и предотвращения усиления уязвимости в будущем.

Наконец, для закрепления модели роста под руководством частного сектора правительству необходимо сосредоточиться на создании благоприятных условий для процветания частного сектора.

Азербайджан уже начал собирать воедино элементы этой новой политической структуры. Недавние заявления о реформах являются позитивными шагами. Эффективное осуществление этих мер в настоящее время необходимо для обеспечения достижения основополагающей цели - улучшения экономических перспектив Азербайджана и его инклюзивности.

(Автор: Кямаля Мустафаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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