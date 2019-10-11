Товарооборот между Азербайджаном и Афганистаном увеличился на 23%

БАКУ/Trend/ - Экономические отношения между Азербайджаном и Афганистаном развиваются динамично.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на открытии торговой выставки афганской продукции.

По его словам торговый оборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 30 процентов, а за восемь месяцев текущего года на 23 процента. Проводимые в этом направлении исследования свидетельствуют, что большая часть товарооборота приходится на долю азербайджанского экспорта.

"Компании Афганистана, пользуясь созданными в Азербайджане благоприятными условиями, представляют свою продукцию здесь. Это первая выставка, в которой афганская продукция представлена в Азербайджане", - сказал министр.

На выставке принимает участие свыше 40 афганских компаний, которые занимаются производством текстильных изделий, продуктов питания, строительных материалов и т.д

Организованная в Бакинском бизнес-центре (Baki Biznes Merkezi BBM) выставка продлится до 14 октября.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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