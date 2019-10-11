Товарооборот между Азербайджаном и Афганистаном увеличился на 23%

11 октября 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экономические отношения между Азербайджаном и Афганистаном развиваются динамично.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на открытии торговой выставки афганской продукции.

По его словам торговый оборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 30 процентов, а за восемь месяцев текущего года на 23 процента. Проводимые в этом направлении исследования свидетельствуют, что большая часть товарооборота приходится на долю азербайджанского экспорта.

"Компании Афганистана, пользуясь созданными в Азербайджане благоприятными условиями, представляют свою продукцию здесь. Это первая выставка, в которой афганская продукция представлена в Азербайджане", - сказал министр.

На выставке принимает участие свыше 40 афганских компаний, которые занимаются производством текстильных изделий, продуктов питания, строительных материалов и т.д

Организованная в Бакинском бизнес-центре (Baki Biznes Merkezi BBM) выставка продлится до 14 октября.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Будут осуществляться меры по развитию транзитного коридора Lapis Lazuli
Экономика 11:59
В Баку стартовала выставка афганской продукции (ФОТО)
Экономика 11:26
Параллельные миры в Баку, или Легенда о мифической принцессе (ФОТО)
Культура 10 октября 13:42
Предприятие Узбекистана планирует поставлять в Азербайджан продукцию из меди
Бизнес 9 октября 16:57
Туркменистан и Афганистан обсудили газопроводный проект ТАПИ
Туркменистан 9 октября 11:05
Афганский спецназ задержал одного из руководителей разведки "Талибана"
Другие страны 9 октября 03:53
Лента новостей
Генпрокуратура Азербайджана серьезно расследует жалобы ЦИК в связи с избирательной процедурой
Политика 12:46
Товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном растет
Бизнес 12:43
Совершен ракетный обстрел турецкой воинской части в Сирии – есть раненные
Турция 12:43
ВБ намерен выделить $500 млн на развитие сельского хозяйства в Узбекистане
Бизнес 12:33
Половина всех обязательств Ziraat Bank Azerbaijan приходится на депозиты
Финансы 12:32
В Узбекистане установили пошлину за ввоз 300 товаров
Бизнес 12:27
Более 99% труб в рамках TAP уложено в землю
Энергетика 12:27
Азербайджан экспортировал в Грузию 1,9 тыс. тонн нефтяного битума
Энергетика 12:23
Неделя музыкальной культуры Италии и Азербайджана (ФОТО)
Культура 12:23