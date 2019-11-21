В Ганновере прошла Международная выставка сельхозтехники Agritechnica-2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ганновере (Германия) прошла Международная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования Agritechnica-2019, которая считается одной из крупнейших в мире по сфере охвата и масштабу демонстрируемых инноваций, сообщает Trend в четверг.

Делегация компании 4S, которая является в Азербайджане официальным партнером таких компаний-гигантов, как Claas, Limken, Amazone, Lindsay, Siloking, Moro Arati и UNIA, приняла активное участие в выставке и ознакомилась с инновационными достижениями.

Директор ООО «4S» Эльхан Алекперов в рамках выставки провел встречи, и обсудил возможности применения в аграрном секторе Азербайджана представленных в мире последних инновационных разработок. В то же время он предоставил зарубежным партнерам подробную информацию о проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым аграрной политике, возможностях, созданных в стране для бизнеса.

Компания Claas, являющаяся основным партнером ООО «4S» в Азербайджане, была удостоена 3-х медалей в области инновационных решений выставки Agritechnica-2019.

Из них две получил зерноуборочный комбайн компании LEXION. Это, в особенности, благодаря представленным инновационным разработкам – новейшей системы обмолота APS SYNFLOW WALKER и системы автоматической настройки измельчителя соломы CEMOS AUTO CHOPPING. Третья медаль - за внедренную на кормоуборочном комбайне JAGUAR систему контроля мощности двигателя и скорости движения CEMOS AUTO PERFORMANCE.

Новшества, представленные на Международной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования Agritechnica-2019, на этом не заканчиваются. Например, с применением системы DataConnect , совместного производства компаний CLAAS и John Deere, облачная база позволяет напрямую обмениваться данными. К данному интерфейсу могут подключиться и выступить в качестве участника в его развитии обычный пользователь и производитель любого агротехнического оборудования, поставщик программного обеспечения, ассоциации и комитеты по стандартизации.

На выставке были представлены инновационные решения, предназначенные для европейских рынков. В их числе система CEMOS, установленная компанией CLAAS на тракторах ARION и AXION. Эта система обладает коробкой передач CMATIC и предусмотрена для техники, характерной для европейских рынков.

Среди новейшей техники, производства компании CLAAS на Международной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования Agritechnica-2019, были представлены новая модель трактора XERION TRAC TS, две новые модели тракторов AXION TERRA TRAC в версиях 930 и 960, а также обновленный модельный ряд телескопических погрузчиков SCORPION и новый протокол обмена данными (API).

Следует отметить, демонстрируемые на выставке техника и оборудование предполагают использование интенсивных методов в развитии аграрного сектора, повышение показателей продуктивности, защиту от вредителей и болезней, экономию воды, энергии и других природных ресурсов. Важной особенностью выставки является то, что она определяет тенденции технологического развития сельского хозяйства в ближайшие годы и стимулирует поиски в этих направлениях.

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