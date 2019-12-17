Херсонская область и SOCAR Ukraine укрепляют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Херсонская областная государственная администрация и дочерняя компания SOCAR подписали в Баку Меморандум о взаимопонимании, сообщает Trend во вторник с мероприятия.

Меморандум подписан председателем Херсонской облгосадминистрации Юрием Гусевым и главой SOCAR Energy Ukraine Эльчином Мамедовым.

После подписания меморандума Гусев пригласил предпринимателей Азербайджана инвестировать в Херсон, как в регион с огромным потенциалом для ведения бизнеса

Напомним, сегодня в Баку проходит Азербайджанско-украинский бизнес форум. В форуме приняли участие главы обоих государств, представители министерств и прочих государственных учреждений Азербайджана и Украины

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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