Дебетовые карты от AccessBank со скидкой 50%!

До 14 августа продолжается скидка в размере 50% на дебетовые карты от “AccessBank”. Карты доставляются на адреса заказчиков совершенно бесплатно, при этом курьеры соблюдают все санитарно-гигиенические правила.

Для заказа: https://bit.ly/2YqOAuJ

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.