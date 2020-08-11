AccessBank совместно с Фондом развития предпринимательства (SIF) поддержит предпринимателей, пострадавших от пандемии

Предоставляющий свои услуги с 2002-го года и являющийся лидером в области микрофинансирования, AccessBank подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджанской Республики.

Согласно договору, клиенты получат поддержку по 2 продуктам. Предприниматели, которые испытывают трудности с бизнесом и с выплатой бизнес-кредитов из-за пандемии COVID-19, смогут извлечь выгоду из новых продуктов. Продукты будут доступны как нынешним, так и новым клиентам Банка.

Руководитель отдела обслуживания микро и агро клиентов AccessBank Арзу Гурбанова, уверена, что данное соглашение не только поддержит предпринимательство в трудные времена, но и придаст им стимул для продолжения их бизнеса в постпандемический период: «В стране реализуются специальные программы государственной поддержки предпринимательства для поддержания микро и макроэкономической стабильности и обеспечения занятости. Являясь лидером в области микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank является основным сторонником и участником государственных программ развития предпринимательства. В соответствии с соглашением, подписанным с Фондом развития предпринимательства, мы готовы оказывать помощь нашим клиентам, пострадавшим от пандемии, а также новым клиентам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью с помощью кредита, предоставленного Банком».

Следует отметить, что Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2020 года были утверждены Правила предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства, а также внесены изменения в его устав. В результате изменений, внесенных в деятельность Фонда, был добавлен механизм предоставления субсидий и гарантий через банки страны для пострадавших от пандемии предпринимателей.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.