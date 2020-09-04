Азербайджанский депутат предлагает открыть моллы

БАКУ /Trend/ - Смягчение карантина, возобновление деятельности в определенных сферах положительно повлияли на экономику страны.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Он напомнил, что пандемия оказала негативное влияние на работу 20 сфер экономики в Азербайджане, на 11 на 100 процентов, а на 9 – на 70: «В период карантина эти 20 сфер не работали. Поэтапные послабления позволили постепенно возобновить работу этих сфер, и последние послабления повысили активность в сферах общепита, услуг и туристического сектора, обеспечили занятость людей. Поэтому предлагаем, чтобы закрытые сферы продолжали открываться. Как и предлагалось ранее, целесообразно, если с 15 сентября будет разрешено работать закрытым ресторанам и кафе, и с 1 октября возобновить работу моллов, естественно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Мы также рекомендуем открыть с 1 ноября Дома торжеств, но по новым стандартам и критериям, потому что в этой сфере работает достаточно большое количество граждан. Наши оценки показывают, что в сфере общепита и услуг работают свыше 150 тысяч человек, а если участь и вспомогательные секторы, то цифра будет еще внушительнее. С этой точки зрения целесообразно продолжить сокращение ограничений для обеспечения занятости населения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)