По инициативе Азербайджана будет создана Туристическая организация тюркоязычных государств
БАКУ /Trend/ - По инициативе Ассоциации туризма Азербайджана и при поддержке ведущих туристических организаций Турции будет создана Туристическая организация тюркоязычных государств.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию туризма Азербайджана.
Как сообщается, основная цель данной организации - совместное продвижение туристического потенциала тюркского мира.
В настоящее время ведутся переговоры на высшем уровне с соответствующими ведомствами тюркоязычных стран о создании Туристической организации тюркоязычных государств.
(Автор: Жаля Гасымова.)
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