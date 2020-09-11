По инициативе Азербайджана будет создана Туристическая организация тюркоязычных государств

БАКУ /Trend/ - По инициативе Ассоциации туризма Азербайджана и при поддержке ведущих туристических организаций Турции будет создана Туристическая организация тюркоязычных государств.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию туризма Азербайджана.

Как сообщается, основная цель данной организации - совместное продвижение туристического потенциала тюркского мира.

В настоящее время ведутся переговоры на высшем уровне с соответствующими ведомствами тюркоязычных стран о создании Туристической организации тюркоязычных государств.

(Автор: Жаля Гасымова.)