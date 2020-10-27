AccessBank объявляет тендер на годовую поддержку оборудования HPе 3PAR
БАКУ /Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Тендер объявлен на годовую поддержку оборудования HPе 3PAR.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу: [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Крайний срок представления конвертов с ценовыми предложениями - до 18:00 10.11.2020.
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