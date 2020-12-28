Готовьтесь к Новому с myCard!

AccessBank встречает Новый Год с обновленными карточными продуктами под брендом myCard. Новая линейка myCard включает в себя разновидность карточных продуктов, таких как «MyCard Standard», «MyCard Premium», «MyCard Lux» и «myCard Junior», которые облегчат повседневную жизнь клиентов разных возрастов.

Новые карты myCard позволят зарабатывать до 6% процентов годовых на положительный остаток на карте, а также включают в себя услуги консьержа, доступ в VIP-залы международных аэропортов, страхование во время путешествий, кешбек “Access Qazanc”, SMS-оповещения и другие удобные и безопасные услуги. Вышеуказанные услуги предоставляются пользователям карт бесплатно.

MyCard Junior, предназначенный для детей от 7 до 17 лет, доступен в двух разных дизайнах – для мальчиков и девочек. Эта карта также имеет преимущества обновленных карточных продуктов под брендом myCard. С помощью этих карт родители смогут легко контролировать расходы своих детей, а также зарабатывать процента на положительный остаток.

Для получения дополнительной информации о карточных продуктах myCard вы можете позвонить в контактный центр банка по номеру 151, написать на WhatsApp на номер 055 440 01 51 или же пройдя по ссылке https://www.accessbank.az/az/private/cards/mycard/

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. В настоящее время AccessBank обслуживает клиентов, работающих в разных отраслях, включая строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.