«Южный газовый коридор» укрепит экономическое, политическое и геостратегическое сотрудничество

БАКУ/Trend/ - «Южный газовый коридор», по которому каспийский газ будет поставляться в Европу через территорию Турции, превратит Азербайджан и Турцию в стратегический энергетический коридор, сказал Trend специалист по международным торговым операциям в Турции Мурат Акан.

«Природный газ переживает свой «золотой век», потому что он приобрел геополитическое значение и стал постоянным элементом международной политики. Государства, обладающие запасами энергоресурсов и энергетическими коридорами, имеют наибольшее влияние в глобальной политике 21 века.

Спрос на природный газ растет день ото дня, особенно в Европе»,- сказал он.

По словам Акана, «Южный газовый коридор» укрепит региональную стабильность: «Коридор, который пройдет через Азербайджан, Турцию, Грецию, Италию, усилит экономическое,

политическое и геостратегическое сотрудничество.»

«Это первый проект по транспортировке газа из региона Каспийского моря в Европу. «Южный газовый коридор» обеспечит энергетическую безопасность Европы и станет гарантом спроса на азербайджанский газ. Это единственный проект, призванный обеспечить энергетическую диверсификацию в Европе. Этот исторический проект еще больше укрепит стратегические позиции Азербайджана и Турции в Европе. Начало коммерческой поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является последним сегментом «Южного газового коридора» - величайшее достижение Азербайджана и Турции.

Этот проект приведет к дальнейшему развитию коммерческого и культурного сотрудничества между двумя странами», - сказал он.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадртатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова)