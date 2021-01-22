Нагиф Гамзаев: Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном служит экономическому благополучию региона

БАКУ / Trend / - Развитие отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, обладающими богатыми углеводородными ресурсами, имеет большое значение не только для этих стран, но и для всей Центральной Азии, Каспийского и Кавказского регионов.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев. Депутат отметил, что две страны, имеющие одни и те же этнические корни, культуру и религию, одинаковый подход к энергетической политике в регионе, подписали соглашение об энергетическом сотрудничестве, создав тем самым необходимую и здоровую основу для развития отношений.

Богатые углеводородные ресурсы Азербайджана и Туркменистана открыли новые перспективы для энергетического сотрудничества между двумя странами. Пять взаимных визитов президентов Туркменистана и Азербайджана за последние три года, а также подписание в ходе этих визитов более 50 документов свидетельствуют об уверенном продвижении двух братских народов рука об руку, плечо к плечу.

Сегодня подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море знаменует новый этап в отношениях между двумя странами.

В ходе видеоконференции, посвященной подписанию Меморандума о взаимопонимании, президенты двух стран отметили, что двусторонние дружеские отношения и взаимовыгодное партнерство продолжают расширяться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал сегодняшний документ историческим: «Азербайджан и Туркменистан впервые работают вместе над разработкой месторождения на Каспийском море, и это месторождение сблизит наши страны и народы, принесёт пользу, как народам Туркменистана, так и Азербайджана».

«Взаимодействие на Каспии – важнейшее направление туркмено-азербайджанского сотрудничества. Наши страны вносят большой вклад в превращение Каспийского моря в зону прочного мира, добрососедства, взаимопонимания и плодотворного партнёрства», - сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В то же время Президент Туркменистана обратил внимание на блестящее председательство Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения, которое способствует мировой энергетической безопасности.

Отметив, что Каспийское море – это море добрососедства и сотрудничества, Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что «несмотря на то, что Каспийское море является естественной границей между нашими странами, оно и дальше будет объединять наши страны и народы». Название месторождения «Достлуг», которое служит укреплению диалога и сотрудничества по разделу Каспийского моря, является признаком высокого уровня отношений между двумя странами, служит экономическому процветанию и безопасности.