AzerGold к 2035 году станет крупнейшей горнодобывающей компанией в регионе

БАКУ /Trend / - Одним из знаменательных шагов в деятельности AzerGold в прошлом году стало утверждение обществом корпоративной стратегии на 2025 год (среднесрочная) и 2035 год (долгосрочная) с целью обеспечения устойчивого развития сектора по добыче руд цветных металлов.

Как сообщает Trend с мероприятия, посвященного итогам 2020 года и предстоящим задачам, об этом сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, в целях обеспечения устойчивого развития сектора добычи руд цветных металлов в стране распоряжением министерства экономики от 14 сентября 2020 года утвержден документ корпоративной стратегии ЗАО.

«Одной из основных целей общества в рамках реализации проектов, определенных стратегией, является превращение ЗАО в крупную горнодобывающую компанию регионального масштаба с годовым оборотом до 2035 года в один миллиард долларов США», - сказал он.

Ибрагимов отметил, что важная задача, стоящая перед Azergold до 2035 года - позиционирование себя среди крупнейших компаний региона в горнодобывающей отрасли как одной из компаний ненефтяной промышленности.

Отметим, что в прошлом году ЗАО "AzerGold", несмотря на трудности пандемии, полностью выполнило план деятельности на 2020 год.

Напомним, что благодаря экспорту на мировой рынок произведенного ЗАО "AzerGold" золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева)