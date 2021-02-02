Azergold рассчитывает на независимость от госбюджета
БАКУ /Trend/ - ЗАО Azergold в долгосрочной перспективе рассчитывает
на независимость от государственного бюджета в финансировании реализации стратегических программ.
Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, посвященного итогам 2020 года и предстоящим задачам, сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.
По его словам, к 2035 году ЗАО планирует активное участие в развитии горнодобывающей и ювелирной промышленности с инновационными приложениями.
«В ближайшее время в приоритете ЗАО Azergold - развитие потенциала и расширение на соседние страны, основным рынком для которых является Азербайджан», - сказал Ибрагимов.
По его словам, предусматривается выплата дивидендов государству-акционеру Общества.
Отметим, что в прошлом году ЗАО "AzerGold", несмотря на трудности пандемии, полностью выполнило план деятельности на 2020 год.
Напомним, что благодаря экспорту на мировой рынок произведенного ЗАО "AzerGold" золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 миллиона манатов.
(Автор: Фидан Бабаева)