Azergold рассчитывает на независимость от госбюджета

БАКУ /Trend/ - ЗАО Azergold в долгосрочной перспективе рассчитывает

на независимость от государственного бюджета в финансировании реализации стратегических программ.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, посвященного итогам 2020 года и предстоящим задачам, сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, к 2035 году ЗАО планирует активное участие в развитии горнодобывающей и ювелирной промышленности с инновационными приложениями.

«В ближайшее время в приоритете ЗАО Azergold - развитие потенциала и расширение на соседние страны, основным рынком для которых является Азербайджан», - сказал Ибрагимов.

По его словам, предусматривается выплата дивидендов государству-акционеру Общества.

Отметим, что в прошлом году ЗАО "AzerGold", несмотря на трудности пандемии, полностью выполнило план деятельности на 2020 год.

Напомним, что благодаря экспорту на мировой рынок произведенного ЗАО "AzerGold" золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева)