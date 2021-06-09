ЕС поддерживает развитие микропредпринимательства в регионах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Евросоюз поддерживает развитие микропредпринимательства в регионах Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, представительство ЕС в Азербайджане выделило 464,805 тысячи евро для реализации проекта «Ускорение развития устойчивого микропредпринимательства в регионах Азербайджана».

По словам главы представительства ЕС в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса, проект направлен на поддержку создания новых рабочих мест, повышение навыков предпринимательства в Гянджа-Газахской, Губа-Хачмазской, Шеки-Загатальской и Кура-Аразской (Аранской) экономической зонах.

«Расширение рыночных возможностей и укрепление знаний и навыков микропредпринимателей в регионах, расширение их бизнеса и оказание финансовой поддержки являются нашими основными задачами в этом направлении», - сказал он.

Напомним, что для информирования общественности о деятельности ЕС в регионах Азербайджана представительство ЕС организовало двухдневную поездку для представителей СМИ с целью ознакомления с проектами ЕС, реализуемыми в Шамахинском, Исмаиллинском и Габалинском районах.

(Редактор: Натаван Эфендиева)