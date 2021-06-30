USAID примет участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) примет участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава миссии USAID в Азербайджане Джей Сингх на саммите, посвященном вопросам поддержки женского предпринимательства.
По его словам, Азербайджан имеет огромный потенциал в сфере развития женского предпринимательства.
Он отметил, что миссия USAID оказывает поддержку и формирует среду для активного развития потенциала женщин - предпринимателей.
«С 1991 года большие усилия и инвестиции USAID были направлены на поддержку и развитие женского предпринимательства», - сказал Сингх.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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