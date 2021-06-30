Международный Банк Азербайджана запускает кампанию для сотрудников полиции!

По случаю праздника Дня полиции 2 июля Международный Банк Азербайджана объявил о запуске новой кампании. Работникам полиции предоставляется возможность оформить кредит наличными по ставке 18%.

Преимущества кампании:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 48 месяцев

Отсутствие комиссии

Годовая процентная ставка - 18%

До 20000 манатов без поручителя

Кампания действительна до 9 июля.

Кредиты наличными можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Для этого необходимо обратиться в любой филиал банка, предоставить удостоверение личности и зарплатную карту.Также кредит можно оформить, отправив последние 8 цифр зарплатной карты на номер 8937. Получить более подробную информацию о кампании можно, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.