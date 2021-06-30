Международный Банк Азербайджана запускает кампанию для сотрудников полиции!
По случаю праздника Дня полиции 2 июля Международный Банк Азербайджана объявил о запуске новой кампании. Работникам полиции предоставляется возможность оформить кредит наличными по ставке 18%.
Преимущества кампании:
Сумма - до 30 000 манатов
Срок - до 48 месяцев
Отсутствие комиссии
Годовая процентная ставка - 18%
До 20000 манатов без поручителя
Кампания действительна до 9 июля.
Кредиты наличными можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Для этого необходимо обратиться в любой филиал банка, предоставить удостоверение личности и зарплатную карту.Также кредит можно оформить, отправив последние 8 цифр зарплатной карты на номер 8937. Получить более подробную информацию о кампании можно, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.
Информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.