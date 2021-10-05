Продолжается подготовка к Бакинскому международному бизнес-форуму

БАКУ /Trend/ - Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) продолжает подготовку к Международному бизнес-форуму (İBF), который будет проведен в Баку 14-17 ноября.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель представительства Ассоциации в Азербайджане Абдуррахман Узун.

По его словам, проведение форума в Баку имеет большое значение и позволит привлечь инвестиции в Азербайджан.

"Проведение Международного бизнес-форума в Азербайджане, наряду с привлечением в страну инвесторов, также покажет, что в стране и после Отечественной войны сохранилась благоприятная бизнес-среда", - подчеркнул Узун.

Отметим, что форум, который объединит бизнесменов и государственных деятелей из ряда стран мира, организовывается с целью развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления бизнес-связей, в частности, в области инвестиций. В рамках учрежденного MÜSİAD в 1995 году Международного бизнес-форума, в котором представлены 42 ассоциации из 25 стран, планируется провести ряд панельных заседаний, презентаций стран, двусторонних встреч и других мероприятий.

Для участия в бизнес-форуме Азербайджан посетят более 500 инвесторов из стран, в которых представлена Ассоциация.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)