Открылся первый центр продажи и обмена ЗАО "AzerGold" (ФОТО)

С целью поддержки государственных реформ, осуществляемых в направлении развития ювелирной отрасли страны, Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” открыло первый центр продажи и обмена изделий из местного золота.

В центре, находящемуся по адресу проспекта Бюльбюля 3, наряду с поступившими в продажу в 2019-ом году золотыми и серебряными монетами и слитками весом в 5, 10, 20 грамм, представлены также новые слитки весом в 1 и 10 унций, 500 грамм и 1 килограмм, а также монеты в новом дизайне.

Направление части добытого в текущем году золота на производство розничной продукции для внутреннего рынка в определенной мере повлияет на объем экспорта драгметалла ЗАО “AzerGold”, однако внесет свой вклад в развитие местного ювелирного искусства и стимулирует национальное производство.

Напомним, что до освобождения золотых гранул, монет и слитков от НДС и таможенных пошлин, а также освобождения импортируемого золота и изделий изготовленных из него от акцизного налога, размер надбавленной стоимости данной продукции был достаточно высокий. В результате внедрения данных налоговых изменений, продукция компании представлена теперь покупателям с минимальной маржой в соответствии с текущей ценой на золото на мировой фондовой бирже. Значительную часть надбавленной стоимости же сейчас составляют производственные затраты.

Кроме того, впервые центр обеспечивает обратный выкуп монет и слитков, произведенных Компанией в соответствии с текущей ценой на золото на мировой бирже. Это, в свою очередь, позволит покупателю рассматривать изделия “AzerGold” не только в качестве подарочной продукции, но и как выгодный инвестиционный инструмент с возможностью обмена на национальную валюту в любое время.

Внедрение новой системы ЗАО положительно повлияет на вывод вторичного рынка из «теневой экономики» в этой сфере. Это, в свою очередь, поможет освободить местный ювелирный рынок от контрафактной продукции, ввозимой в страну контрабандой и другими незаконными способами. Кроме того, с открытием первого центра продажи и обмена “AzerGold” в сотрудничестве с Ювелирной Ассоциацией Азербайджана удовлетворит спрос местных ювелиров на необработанное золото.

Следует также отметить, что учитывая высокий интерес и востребованность продукции «AzerGold» за последние 3 года, со стороны ЗАО рассматривается вероятность открытия центров продаж и обмена в других регионах страны.