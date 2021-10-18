Казахстан придает важное значение развитию сотрудничества между тюркскими странами - министерство

БАКУ /Trend/ - Казахстан придает большое значение развитию торгово-экономического и культурного сотрудничества между тюркскими странами.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

По данным ведомства, совокупный ВВП тюркских стран с общей численностью населения более 150 миллионов человек составляет 998 миллиардов долларов. В то же время совокупный товарооборот между тюркскими странами составляет 537 миллиардов долларов.

"При этом экспорт товаров в тюркские страны из других государств превышает 250 миллиардов долларов. Наша задача – еще больше нарастить взаимную торговлю. Для этого у нас есть необходимые условия и инфраструктура", - говорится в сообщении.