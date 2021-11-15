Банк Республика запустил новый депозитный продукт «Выгодное Накопление»! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Вы хотите еще больше увеличить свои доходы откладывая деньги каждый месяц? Обеспечить будущее свих детей начиная с сегодняшнего дня? Достичь больших целей небольшими суммами?

Тогда поспешите воспользоваться новым депозитным продуктом «Выгодное накопление» который представил клиентам Банка Республика, один из самых надежных банков страны.

Депозит «Выгодное накопление» позволяет клиентам открыть небольшой депозит, а затем делая пополнения в любое время увеличивать его. При этом проценты начисляются как на первоначальный депозит, так и на дополнительные вложения, а в итоге помимо процентов есть возможность заработать «выгодный бонус».

Условия депозита:

Начальная сумма депозита: 50 AZN / USD; Срок: 6-36 месяцев; Процентная ставка: макс. 9% + 1% БОНУС Валюта: AZN / USD; Выплата процентов: в конце срока; Ежемесячная сумма вложений: мин. 10 AZN / USD, макс. 5000 AZN / USD

Если вы также хотите, приумножить свои сбережения в надежных руках, а также заработать дополнительный процентный бонус поспешите воспользоваться вкладом «Выгодное накопление»!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице БанкаРеспублика или позвонив по номеру 144.