Кредит наличными от AccessBank
БАКУ/Trend/ - Брать кредит наличными в AccessBank-е стало еще выгоднее! Теперь, в зависимости от заработной платы, клиенты могут получить кредит наличными на сумму до 30 000 AZN с процентной ставкой от 14% годовых, а самое главное - без поручителя и без комиссии. Максимальный срок кредита - до 48 месяцев.
Ссылка с подробной информацией и для оформления кредита - https://www.accessbank.az/en/private/loans/
Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
"Региональная кухня Иреванского ханства" признана лучшей в мире – церемония награждения Gourmand Awards в Париже (ФОТО)
Будет проведен Международный научный конгресс на тему "Актуальные темы в педиатрии: применение современных медицинских новшеств в практике"
Правительство Венгрии запустило стипендиальную программу Stipendium Hungaricum на 2022/2023 учебный год
Новый штамм "омикрон" может привести к росту уровня инфицирования коронавирусом – азербайджанский инфекционист
Объем товарооборота в оптовой торговле в Узбекистане за последнее десятилетие вырос более чем в 10 раз
ОАО "Азеришыг" о ремонтно-восстановительных работах по обеспечению электроэнергией освобожденного Лачинского района
Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова
В Баку прошла церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО/ВИДЕО)
Тела погибших в крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вывезены на церемонию прощания (ФОТО)
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением военного вертолета
Гендиректор Европейско-Азербайджанской школы рассказал о целях проведения первой IB конференции (ФОТО/ВИДЕО)
Посольство России соболезнует Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы (ФОТО)