Кредит наличными от AccessBank

БАКУ/Trend/ - Брать кредит наличными в AccessBank-е стало еще выгоднее! Теперь, в зависимости от заработной платы, клиенты могут получить кредит наличными на сумму до 30 000 AZN с процентной ставкой от 14% годовых, а самое главное - без поручителя и без комиссии. Максимальный срок кредита - до 48 месяцев.

Ссылка с подробной информацией и для оформления кредита - https://www.accessbank.az/en/private/loans/

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).